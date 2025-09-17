Bakıda Suriya və İsrail nümayəndələrinin görüşü olacaq

Cümə günü Suriya və İsrail Suriyadakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Bakıda görüş keçirəcəklərini açıqlayıblar.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Ötən həftə prezident Əhməd əl-Şaraa Suriyanın İsrailin son aylarda işğal etdiyi əraziləri tərk etməsini nəzərdə tutan təhlükəsizlik razılaşması əldə etmək üçün İsraillə danışıqlar apardığını bildirib.
Suriya və İsrail rəsmiləri bir neçə dəfə görüşüblər və diplomatik mənbə cümə günü Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yeni görüşün keçiriləcəyini bildirib", - məlumatda qeyd olunub.