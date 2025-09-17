Qurbanov: “Böyük komandalar bizi daha ciddi qarşılayacaq”

“Bu qələbədən sonra böyük komandalar bizi daha çox ciddiyə alıb, problem yaratmağa çalışacaqlar".
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Qarabağ" klubun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.
Baş məşqçi növbəti mərhələ barədə danışarkən qeyd edib ki, rəqiblərin "Qarabağ"a qarşı necə ciddi hazırlaşdığını meydanda hiss ediblər:
"Növbəti mərhələ haqqında danışmaq hələ çox tezdir. Mən futbolçularıma bildirmişəm ki, futbol indi elə bir həddə çatıb ki, istənilən oyunda nəticə qazanmaq, geri dönüş etmək olar. Sadəcə, məsuliyyətli, diqqətli, inamlı olmaq lazımdır".