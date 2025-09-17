İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik etdi

İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik etdi
11:28 17 Sentyabr 2025
138 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Benfika" üzərində 3:2 hesablı qələbəsi münasibətilə "Qarabağ"ı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

"Qitənin ən nüfuzlu klub turnirində - Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk qələbəsini qazanması münasibətilə Ağdamın "Qarabağ" futbol klubunu ürəkdən təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan futbolunun, Azərbaycan idmanının tarixi zəfəridir. "Qarabağ"ın Avropanın köklü klublarından biri olan "Benfika" ilə səfər matçında oyunun gedişində möhtəşəm geridönüş edərək parlaq qələbə çalması onun məğlubedilməz ruhunu, mübarizə əzmini göstərir. Bu qələbə ilə doğma komandamız Azərbaycan xalqına böyük sevinc bəxş etmişdir. Hər bir azərbaycanlı Avropada xariqələr yaradan "Qarabağ"la qürur duyur. Komandamıza Çempionlar Liqasının növbəti oyunlarında uğurlar və yeni-yeni zəfərlər arzu edirəm".

