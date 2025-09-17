Büdcə Məcəlləsinin hazırlanması prosesi başlayıb – Azər Əmiraslanov

Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov qurumun bu gün keçirilən icasında bildirib.
O qeyd edib ki, büdcə Məcəlləsi artıq gündəmdədir :
“Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyində iş aparılır. Bu, əmək tutumlu işdir, yekunlaşdığı zaman təbii ki, konstitusiya qanununa uyğun olaraq razılaşdırmaqla, müəyyən süzgəcdən keçməklə, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla təqdim ediləcək".