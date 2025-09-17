Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək
12:39 17 Sentyabr 2025
158 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupun (YSİQ) 12-ci iclası Azərbaycanda keçiriləcək.

YSİQ-in 11-ci iclası sentyabrın 15-17-də Aşqabadda baş tutub. İclasa Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistanın nümayəndə heyətləri qatılıb, Türkmənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri M.Atacanov sədrlik edib.

Tərəflər Xəzər dənizində düz çıxış xətlərinin metodikasını müzakirə edib, əməkdaşlığın icmalı aparılıb və beştərəfli qarşılıqlı fəaliyyət, eləcə də müxtəlif səviyyələrdə tədbirlərə hazırlıq məsələlərini nəzərdən keçiriblər.

YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda diplomatik kanallarla razılaşdırılacaq tarixdə təşkil olunacaq.

