Dayanacaqların tənzimlənməsi AYNA-ya həvalə edilir

AYNA dayanacaq məntəqələri ilə əlaqədar vahid səlahiyyətli qurum olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov açıqlayıb.
Nazir müavini bildirib ki, ictimai nəqliyyat sahəsində problemlərdən biri dayanacaqlarla bağlıdır. Bu məsələdə vahid yanaşma zəruridir və qanunlara uyğun dəyişikliklər hazırlanıb. AYNA tərəfindən dayanacaqların tənzimlənməsi və əlaqəli işlərin görülməsi nəzərdə tutulub.