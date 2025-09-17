Avqustda Azərbaycanda miqrasiya müraciətləri 45 mindən çox olub

Avqust ayında 45 min 880 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən ay 7 156 əcnəbi Azərbaycan ərazisində yaşama icazələrinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edib. Həmin dövrdə 204 əcnəbinin vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı müraciəti qeydə alınıb.
Ötən ay Azərbaycanın vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 1 190, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı isə 867 müraciət qeydə alınıb.