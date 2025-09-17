Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

Azərbaycanda Türkiyənin "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkəti ilə tekstil istehsalı layihəsinin həyata keçiriləsi ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda səfərdə olan "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.
Bildirilib ki, Azərbaycanda yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması iqtisadi potensialın reallaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə təşəbbüslər Azərbaycanda tekstil sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ixrac potensialının genişləndirilməsinə və yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edir.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, eləcə də şirkətin təcrübəsi, yüksək texnoloji istehsal infrastrukturu və beynəlxalq ticarət əlaqələri Azərbaycanda da bu sahəyə investisiya qoyuluşları üçün geniş imkanlar açır.