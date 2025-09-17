Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi
20:35 17 Sentyabr 2025
159 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycanda Türkiyənin "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkəti ilə tekstil istehsalı layihəsinin həyata keçiriləsi ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda səfərdə olan "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.

Bildirilib ki, Azərbaycanda yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması iqtisadi potensialın reallaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə təşəbbüslər Azərbaycanda tekstil sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ixrac potensialının genişləndirilməsinə və yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edir.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, eləcə də şirkətin təcrübəsi, yüksək texnoloji istehsal infrastrukturu və beynəlxalq ticarət əlaqələri Azərbaycanda da bu sahəyə investisiya qoyuluşları üçün geniş imkanlar açır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

17 Sentyabr 2025 17:59
Ermənistanın silah bazarını böyütməsi region üçün təhlükədir?

Ermənistanın silah bazarını böyütməsi region üçün təhlükədir?

17 Sentyabr 2025 16:51
Avqustda Azərbaycanda miqrasiya müraciətləri 45 mindən çox olub

Avqustda Azərbaycanda miqrasiya müraciətləri 45 mindən çox olub

17 Sentyabr 2025 16:30
Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

Britaniya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı nə vəd edir?

17 Sentyabr 2025 13:48
Yeni sanksiyalar paketi yolda:

Yeni sanksiyalar paketi yolda:Avropa Trampa "bəhanə" hazırlayır

17 Sentyabr 2025 13:07
Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

Xəzər dənizi üzrə YSİQ-in növbəti iclası Azərbaycanda keçiriləcək

17 Sentyabr 2025 12:39
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

17 Sentyabr 2025 20:49

Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

17 Sentyabr 2025 20:35

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar -

17 Sentyabr 2025 20:27

“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

17 Sentyabr 2025 19:05

Baş nazir yeni qərar imzalayıb

17 Sentyabr 2025 18:03

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

17 Sentyabr 2025 17:59

Bu sürücülər cərimələnəcək?

17 Sentyabr 2025 17:50