UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

UEFA "Qarabağ" komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının "Facebook" səhifəsində edilən paylaşım Ağdam təmsilçisinin "Benfika" üzərində qələbəsinə həsr olunub.
Paylaşımda Qurban Qurbanovun fotosu paylaşılaraq, aşağıdakı sözlər yazılıb:
"Qarabağ"ın "Benfika" zəfərinin arxasındakı beyin: Qurban Qurbanov!".
Xatırladaq ki, "Qarabağ" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Benfika"ni səfərdə 2:3 hesabı ilə məğlub edib.