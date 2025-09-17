UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi
21:24 17 Sentyabr 2025
220 İdman
Anar Türkeş
A- A+

UEFA "Qarabağ" komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının "Facebook" səhifəsində edilən paylaşım Ağdam təmsilçisinin "Benfika" üzərində qələbəsinə həsr olunub.

Paylaşımda Qurban Qurbanovun fotosu paylaşılaraq, aşağıdakı sözlər yazılıb:

"Qarabağ"ın "Benfika" zəfərinin arxasındakı beyin: Qurban Qurbanov!".

Xatırladaq ki, "Qarabağ" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Benfika"ni səfərdə 2:3 hesabı ilə məğlub edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar -

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar - Ulduz futbolçu imzaladı

17 Sentyabr 2025 20:27
“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

17 Sentyabr 2025 19:05
"Avropadan azarkeşliyi öyrənməliyik" -

"Avropadan azarkeşliyi öyrənməliyik" - Aqil Abbas

17 Sentyabr 2025 17:08
“Qarabağ” aranı qarışdırdı -

“Qarabağ” aranı qarışdırdı - Mourinyo gəlir

17 Sentyabr 2025 15:14
Alonso Ardaya irad bildirdi

Alonso Ardaya irad bildirdi

17 Sentyabr 2025 14:43
Tyerri Anrinin "Qarabağ" matçı barədə proqnozu doğru çıxdı

Tyerri Anrinin "Qarabağ" matçı barədə proqnozu doğru çıxdı

17 Sentyabr 2025 14:12
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

17 Sentyabr 2025 20:49

Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

17 Sentyabr 2025 20:35

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar -

17 Sentyabr 2025 20:27

“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

17 Sentyabr 2025 19:05

Baş nazir yeni qərar imzalayıb

17 Sentyabr 2025 18:03

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

17 Sentyabr 2025 17:59

Bu sürücülər cərimələnəcək?

17 Sentyabr 2025 17:50