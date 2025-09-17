Havanın temperaturu bu tarixdən yüksələcək

Azərbaycanda müşahidə edilən yağıntılı havanın sentyabrın 21-dək davam edəcəyi gözlənilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verib.
Direktor qeyd edib ki, sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gülşad Məmmədova əlavə edib ki, bölgələrdə də analoji hava sentyabrın 21-i gündüzədək davam edəcək.
"Bəzi yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi, leysan yağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Sentyabrın 19-da bəzi yerlərdə qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 19-24, dağlıq ərazilərdə 7-11 dərəcə isti olacaq", - deyə o qeyd edib.
Növbəti həftənin ilk iş günündən havaların nisbətən isinəcəyi gözlənilir.