Bakı İqlim Həftəsində dəyirmi masa keçiriləcək

12:19 18 Sentyabr 2025
145 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Milli Məclisin deputatlarının iştirakı ilə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Nigar Arpadarai Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin iclasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, COP29-dan sonra iqlim sahəsində ən böyük tədbir Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi olacaq:

"İqlim Həftəsi çərçivəsində sentyabrın 29-da Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində olan deputatların iştirakı ilə böyük tədbir keçiriləcək. Bu tədbir dəyirmi masa formatında olacaq. Həmin tədbirdə xarici ölkələrin nümayəndələri də iştirak edəcəklər".

