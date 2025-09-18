Milli Məclisdə Azərbaycançılıqla bağlı dinləmələr keçiriləcək

Milli Məclisdə Azərbaycançılıqla bağlı dinləmələr keçiriləcək
14:26 18 Sentyabr 2025
146 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdış və Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğinə həsr edilən dinləmələr keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və İdman komitəsinin 2025-ci il payız sessiyası üzrə İş planına daxil edilib.

"Qərbi Azərbaycana qayıdışda gənclərin rolu" mövzusundakı müzakirəyə xaricdə və ölkədə təhsil alan tələbələrin dəvəti gözlənilir.

Komitənin iş planındakı digər dinləmə isə Gənclər və Gənclər Təşkilatlarının Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu mövzusunu əhatə edəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

18 Sentyabr 2025 13:49
Sentyabrın 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Sentyabr 2025 12:41
Bakı İqlim Həftəsində dəyirmi masa keçiriləcək

Bakı İqlim Həftəsində dəyirmi masa keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 12:19
Bakıda yolların fasiləsiz hərəkəti üçün nəzarət gücləndirilib

Bakıda yolların fasiləsiz hərəkəti üçün nəzarət gücləndirilib

18 Sentyabr 2025 12:13
Qeyri-sabit hava bu tarixədək davam edəcək

Qeyri-sabit hava bu tarixədək davam edəcək

18 Sentyabr 2025 12:11
Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 11:47
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” -

18 Sentyabr 2025 16:00

Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə 600 milyon dollar investisiya yatırılıb

18 Sentyabr 2025 15:32

“Separatçı liderlərin həbsi Azərbaycanın daxili işidir” -

18 Sentyabr 2025 15:30

“İmişli” klubu AFFA qərarına şikayət edəcək

18 Sentyabr 2025 15:25

Bakıda müəssisədə qadın ölüb

18 Sentyabr 2025 15:22

Azərbaycan və Türkiyə Mərkəzi Bankları təcrübə müzakirəsi aparıb

18 Sentyabr 2025 15:14

Portuqaliya Azərbaycandan neft idxalını artırıb

18 Sentyabr 2025 14:57

Azərbaycanda idman haqqında yeni qanun hazırlanıb

18 Sentyabr 2025 14:40

Azərbaycanda xarici siyasi nüfuzlu şəxslərin əməliyyatları artıb

18 Sentyabr 2025 14:32

Milli Məclisdə Azərbaycançılıqla bağlı dinləmələr keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 14:26