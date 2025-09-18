Bakıda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Bakıda əməliyyat keçirildi -
20:14 18 Sentyabr 2025
857 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi sosial şəbəkələrdə onlayn qumar oyunları təşkil edən daha bir mütəşəkkil dəstənin üzvlərinin ifşası istiqamətində xüsusi əməliyyat keçirib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, eyni anda paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən gizli ofislərdə baş tutan tədbir zamanı 2002-ci il təvəllüdlü Nihat Vəliyev və 2001-ci il təvəllüdlü Altay Əsgərlinin başçılıq etdiyi 10 nəfərdən ibarət dəstənin üzvləri saxlanılıblar.

Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, sosial şəbəkələrdə xüsusən, “Instagram”da bu şəxslər tərəfindən “TT”, “Admiral”, “Bir-iki”, “Gold” və s. müxtəlif adlar altında açılan səhifələrdə vətəndaşlar onlayn qumar oyunlarına cəlb ediliblər.

N.Vəliyev və A.Əsgərli məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi ilə onlayn qumar oyunlarının təşkili zamanı xarici ölkələrin mobil operatorlarına, eləcə də digər şəxslərin adına olan nömrələrdən istifadə ediblər. Onlar nəzarətlərində olan səhifələr vasitəsilə vətəndaşları ölkə hüdudlarından kənarda idarə olunan “Fast Loto365" və "CHCPlay" kimi qeyri-leqal saytlar üzərindən qumar oyunlarına cəlb ediblər.

Qeyd edilən saytların xaricdə yaşayan rəhbərləri ilə birbaşa cinayət əlaqəsinə girən dəstə başçıları ölkə ərazisində şəbəkə quraraq kirayə götürdükləri mənzillərdə bu qanunsuz fəaliyyəti təşkil ediblər. Dəstə üzvlərindən aşkar edilən 500-ə yaxın bank kartı ayrı-ayrı vətəndaşlardan müxtəlif məbləğlər müqabilində alınaraq qanunsuz pul köçürmə əməliyyatlarında istifadə olunub.

Bundan əlavə məhkəmə qərarları əsasında onların ofis kimi istifadə etdikləri mənzillərə baxış zamanı 50-dən artıq yerli və xarici mobil nömrə, telefonlar, eləcə də digər elektron sübutlar aşkarlanıb. Şəbəkə üzvlərinin fəaliyyət göstərdikləri bu müddət ərzində dövriyyəsinin 10.000.000 manatdan artıq olduğu müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, N.Vəliyev və A.Əsgərli qanunsuz qumar oyunlarından əldə etdikləri gəlirlərin bir qismini kriptovalyutaya çevirərək pul transferləri də həyata keçiriblər.

Faktla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dəstəyə daxil olan digər şəxslərin də saxlanılması istiqamətində əməliyyat-texniki tədbirlər davam etdirilir.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı -

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı - VİDEO

18 Sentyabr 2025 21:27
Övladına qarşı zorakılıq edən qadın məsuliyyətə cəlb olundu

Övladına qarşı zorakılıq edən qadın məsuliyyətə cəlb olundu

18 Sentyabr 2025 20:53
Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

18 Sentyabr 2025 20:11
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

18 Sentyabr 2025 20:09
Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? -

Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? - RƏSMİ

18 Sentyabr 2025 20:04
Bu avtomobilləri almayın -

Bu avtomobilləri almayın - Usta rəyi

18 Sentyabr 2025 19:52
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı -

18 Sentyabr 2025 21:27

Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəldi

18 Sentyabr 2025 21:26

Övladına qarşı zorakılıq edən qadın məsuliyyətə cəlb olundu

18 Sentyabr 2025 20:53

Bakıda taksilərin qiyməti enə bilər

18 Sentyabr 2025 20:11

Rayonlardakı avtobuslar yenilənəcək? -

18 Sentyabr 2025 20:04

Yeni pensiya sistemi yaradılır -

18 Sentyabr 2025 19:58

Bu avtomobilləri almayın -

18 Sentyabr 2025 19:52

Arzuları gerçəkləşəcək 2 bürc -

18 Sentyabr 2025 19:43

Federasiyanın 9 vəzifəli şəxsi istefa verdi

18 Sentyabr 2025 19:26

Tanınmış professorun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

18 Sentyabr 2025 19:17