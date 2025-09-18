Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə danışıqlardan bəhs etdi

22:24 18 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
ABŞ lideri Donald Tramp Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla apardığı danışıqlar barədə bəhs edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb.

"Onlar (Azərbaycan və Ermənistan liderləri - red.) Oval kabinetdə söhbətə başlayarkən mövqeləri bir-birlərindən çox uzaq idi. Biz bir saat birgə olduğumuz müddətdə onların mövqeyi getdikcə yaxınlaşdı və söhbətin sonunda biz bir-birimizi bağrımıza basdıq", - deyə Tramp qeyd edib.

Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda ABŞ prezidentinin iştirakı ilə birgə bəyannamə imzalayıblar. Bundan başqa, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri sülh və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında sazişi paraflayıblar.

