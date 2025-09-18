Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə danışıqlardan bəhs etdi

ABŞ lideri Donald Tramp Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla apardığı danışıqlar barədə bəhs edib.
Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerlə keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb.
"Onlar (Azərbaycan və Ermənistan liderləri - red.) Oval kabinetdə söhbətə başlayarkən mövqeləri bir-birlərindən çox uzaq idi. Biz bir saat birgə olduğumuz müddətdə onların mövqeyi getdikcə yaxınlaşdı və söhbətin sonunda biz bir-birimizi bağrımıza basdıq", - deyə Tramp qeyd edib.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda ABŞ prezidentinin iştirakı ilə birgə bəyannamə imzalayıblar. Bundan başqa, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri sülh və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında sazişi paraflayıblar.