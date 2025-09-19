Ulduz futbolçu qərarını verdi - Arda detalı diqqət çəkdi

"Real Madrid"in futbolçusu Dani Sebalos klubda qalması barədə qərarından danışıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu bildirib ki, dünyanın ən yaxşı klubundan ayrılmaq asan deyil. Məlumata görə, "Marsel"ə transferi müzakirə edilən futbolçu “Real”da qalmağa qərar verib. Bildirilir ki, Sebalos “Marsel”in baş məşqçisi Roberto De Zerbiyə zəng edərək, onu transfer etmək istədiyinə görə təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Dani Sebalosun Arda Güler və Franco Mastantuonoya rəqabətdə uduzduğu üçün “Real”dan ayrıla biləcəyi irəli sürülmüşdü.