Bu gün “Formula -1” Azərbaycan Qran-prisi start götürür

Bu gün “Formula -1” Azərbaycan Qran-prisi start götürür
08:40 19 Sentyabr 2025
242 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bu gün Bakıda “Formula -1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 10 komandadan 20 pilotun iştirak etdiyi mötəbər yarış 6 kilometrlik Bakı Şəhər Halqasında keçirilir. 20 döngə və 51 dövrədən ibarət trek ümumilikdə 306 kilometr məsafəni əhatə edir. Start və finiş xətləri Azadlıq meydanında yerləşir.

Yarışın ilk günündə “Formula - 2” üzrə sərbəst yürüş və sıralama turu, “Formula -1” -də isə iki sərbəst yürüş təşkil olunacaq:

  • 10:00 – “Formula - 2” : Sərbəst yürüş
  • 12:30 – “Formula -1” : Birinci sərbəst yürüş
  • 14:30 – “Formula - 2” : Sıralama turu
  • 17:00 – “Formula -1” : İkinci sərbəst yürüş


Paytaxtın simvolik məkanlarından keçən trek məşhur alman memar Hermann Tilke tərəfindən layihələndirilib. Yarış zamanı tamaşaçılar İçərişəhəri, paytaxtın müasir memarlıq abidələrini və Xəzərin sahilboyu mənzərəsini izləyə bilirlər.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 2016-cı ildən Formula 1-ə ev sahibliyi edir. İlk yarış Avropa Qran-prisi adı ilə keçirilib və Niko Rosberq qalib olub. Sonrakı illərdə Daniel Rikkardo, Lyuis Hemilton, Valtteri Bottas, Serxio Peres, Maks Ferstappen və Oskar Piastri Bakıda qələbə qazanıblar. Yalnız 2020-ci ildə pandemiya səbəbindən Qran-pri baş tutmayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir

Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir

19 Sentyabr 2025 10:12
Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

19 Sentyabr 2025 10:03
Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

19 Sentyabr 2025 09:42
Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -Siyahı

19 Sentyabr 2025 08:22
Bu binalardan mənzil almaq daha sərfəli imiş

Bu binalardan mənzil almaq daha sərfəli imiş

19 Sentyabr 2025 00:25
Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı -

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı - VİDEO

18 Sentyabr 2025 21:27
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji sistemi yenidən qurulur

19 Sentyabr 2025 11:28

“Konstitusiyaya dəyişiklik vacibdir” -

19 Sentyabr 2025 11:25

Ulduz futbolçu qərarını verdi -

19 Sentyabr 2025 10:43

Azərbaycana qaz idxalı 2 dəfə artıb

19 Sentyabr 2025 10:39

“Antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan suverenliyini təmin edib” -

19 Sentyabr 2025 10:34

Qarabağa köç üçün yararlı evlər seçilib

19 Sentyabr 2025 10:20

Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir

19 Sentyabr 2025 10:12

Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir

19 Sentyabr 2025 10:12

Qarabağda separatizmə son qoyan antiterror əməliyyatından iki il ötür

19 Sentyabr 2025 09:57

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

19 Sentyabr 2025 09:45