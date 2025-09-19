Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir

Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir
10:12 19 Sentyabr 2025
135 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Milli Məclisdə “Konstitusiya və Suverenlik İli” çərçivəsində Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov sədrlik edir.

Konfransda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov, parlamentin komitə və komissiya sədrləri, sədr müavinləri, Milli Məclis Aparatının nümayəndələri və aidiyyəti qurumların rəhbərləri iştirak edirlər.

Deputatlar Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunmuş məruzələrlə çıxış edirlər.

Qeyd edək ki, sentyabrın 20-si Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Günüdür.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

19 Sentyabr 2025 10:03
Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

19 Sentyabr 2025 09:42
Bu gün “Formula -1” Azərbaycan Qran-prisi start götürür

Bu gün “Formula -1” Azərbaycan Qran-prisi start götürür

19 Sentyabr 2025 08:40
Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac var -Siyahı

19 Sentyabr 2025 08:22
Bu binalardan mənzil almaq daha sərfəli imiş

Bu binalardan mənzil almaq daha sərfəli imiş

19 Sentyabr 2025 00:25
Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı -

Direktorun qalmaqallı səs yazısı yayıldı - VİDEO

18 Sentyabr 2025 21:27
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji sistemi yenidən qurulur

19 Sentyabr 2025 11:28

“Konstitusiyaya dəyişiklik vacibdir” -

19 Sentyabr 2025 11:25

Ulduz futbolçu qərarını verdi -

19 Sentyabr 2025 10:43

Azərbaycana qaz idxalı 2 dəfə artıb

19 Sentyabr 2025 10:39

“Antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan suverenliyini təmin edib” -

19 Sentyabr 2025 10:34

Qarabağa köç üçün yararlı evlər seçilib

19 Sentyabr 2025 10:20

Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir

19 Sentyabr 2025 10:12

Milli Məclisdə Suverenlik Günü konfransı keçirilir

19 Sentyabr 2025 10:12

Qarabağda separatizmə son qoyan antiterror əməliyyatından iki il ötür

19 Sentyabr 2025 09:57

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

19 Sentyabr 2025 09:45