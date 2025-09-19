"Unibank"ın müəllimlər üçün kredit kampaniyası davam edir

“Unibank”ın təhsil işçiləri üçün kampaniyası davam edir. Sentyabrın sonunadək “Unibank”dan kredit götürən müəllimlər, 50 000 manatadək vəsaiti 0 % komissiya ilə əldə edə biləcəklər. Kampaniya bütün təhsil işçilərini əhatə edir. Kampaniya çərçivəsində nağd kredit götürən hər bir təhsil əməkdaşı krediti komissiyasız rəsmiləşdirəcək. İllik 9,5 faizdən başlayan nağd kreditlər 60 ayadək müddətə verilir.
Üstəlik, kampaniya digər banklardakı kreditlərinizi “Unibank”a gətirmək imkanı da yaradır. Bununla ödənişlərinizi hər ay yalnız bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə biləcəksiniz.
Kampaniyanın üstünlükləri:
• 0% komissiya;
• illik 9.5%-dən başlayan faizlə kredit;
• 50 000 AZN-dək məbləğ;
• zamin tələbi yoxdur;
• 60 ayadək ödəniş müddəti;
• sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
• müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.
Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:
• 55 457 81 17 WhatsApp nömrəsinə yazaraq;
• “Kredit” sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
• Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.
Unibank- Sənin Bankın!