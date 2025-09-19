Maliyyə Nazirliyi hərrac keçirib

Maliyyə Nazirliyi hərrac keçirib
16:00 19 Sentyabr 2025
131 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması məqsədilə vahid xəzinə hesabının milli valyutada olan sərbəst qalığının yerli banklarda depozitə yerləşdirilməsi üçün növbəti dəfə depozit hərracı təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Hərracın nəticələrinə əsasən, vahid xəzinə hesabının 400 milyon manat sərbəst qalığı kapitallaşma və aktivlərinin məbləği səviyyəsinə görə ölkənin ən iri beş bankından üçündə 28 gün müddətinə, 7 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə depozitə yerləşdirilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

19 Sentyabr 2025 17:03
Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 16:07
SOCAR və “Citibank” əməkdaşlığı gücləndirir

SOCAR və “Citibank” əməkdaşlığı gücləndirir

19 Sentyabr 2025 15:26
Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji sistemi yenidən qurulur

Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji sistemi yenidən qurulur

19 Sentyabr 2025 11:28
Azərbaycana qaz idxalı 2 dəfə artıb

Azərbaycana qaz idxalı 2 dəfə artıb

19 Sentyabr 2025 10:39
Qeyri-neft sektorunda hansı sahələr perspektivlidir?

Qeyri-neft sektorunda hansı sahələr perspektivlidir?

18 Sentyabr 2025 19:08
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək

19 Sentyabr 2025 17:09

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

19 Sentyabr 2025 17:03

Respublika hərbi prokuroruna yeni müavin təyin olunub

19 Sentyabr 2025 16:28

Firad Əliyevə yüksək vəzifə verildi

19 Sentyabr 2025 16:23

AQTA vəhşi heyvan və quşlarla bağlı monitorinqlərə başlayıb

19 Sentyabr 2025 16:23

“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” -

19 Sentyabr 2025 16:15

Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 16:07

Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA lisenziyaları təqdim edilib

19 Sentyabr 2025 16:04

Maliyyə Nazirliyi hərrac keçirib

19 Sentyabr 2025 16:00

Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

19 Sentyabr 2025 15:53