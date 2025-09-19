Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

16:07 19 Sentyabr 2025
139 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Böyük Britaniyaya 514 min 926,7 ton xam neft ixrac edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu miqdarda məhsulun dəyəri 237 milyon 52,4 min ABŞ dolları təşkil edib.

İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 20,8 %, dəyəri isə 39,3 % azdır.

Yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 3,1 % olub.

Bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 924 min 752,2 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib. Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 8 milyard 396 milyon 5,9 min ABŞ dolları təşkil edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

