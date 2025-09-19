Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək XƏBƏRDARLIQ

Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək
17:09 19 Sentyabr 2025
57 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 19-u axşamdan 21-i səhərədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Sentyabrın 19-u axşam və 20-si səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

Azərbaycanın rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin sentyabrın 22-si gündüzədək davam edəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı va

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

AQTA vəhşi heyvan və quşlarla bağlı monitorinqlərə başlayıb

AQTA vəhşi heyvan və quşlarla bağlı monitorinqlərə başlayıb

19 Sentyabr 2025 16:23
AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşlarla görüşüb

AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşlarla görüşüb

19 Sentyabr 2025 14:34
AZAL yeni sərnişin təyyarəsi aldı

AZAL yeni sərnişin təyyarəsi aldı

19 Sentyabr 2025 14:28
Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

19 Sentyabr 2025 14:14
Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

19 Sentyabr 2025 13:57
Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

19 Sentyabr 2025 13:47
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək

19 Sentyabr 2025 17:09

11 sığorta agentinin lisenziyası bərpa edilib

19 Sentyabr 2025 17:03

Respublika hərbi prokuroruna yeni müavin təyin olunub

19 Sentyabr 2025 16:28

Firad Əliyevə yüksək vəzifə verildi

19 Sentyabr 2025 16:23

AQTA vəhşi heyvan və quşlarla bağlı monitorinqlərə başlayıb

19 Sentyabr 2025 16:23

“Məişət zorakılığı qanununda dəyişikliklər zəruridir” -

19 Sentyabr 2025 16:15

Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac olunan neftin həcmi açıqlanıb

19 Sentyabr 2025 16:07

Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA lisenziyaları təqdim edilib

19 Sentyabr 2025 16:04

Maliyyə Nazirliyi hərrac keçirib

19 Sentyabr 2025 16:00

Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

19 Sentyabr 2025 15:53