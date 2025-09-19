Prezident yeni fərman imzalayıb

Prezident yeni fərman imzalayıb
17:40 19 Sentyabr 2025
259 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Prezident İlham Əliyev avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, dövlət büdcəsinin tərkibində "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılıb.

Fond aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

- avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə yol vergisinin Fonda köçürülən hissəsi;

- nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinin inzibati ərazisində müəyyən edilmiş ödənişli hərəkət zonalarına daxil olmasına görə ödənilən haqq;

Fondun vəsaitinin dövlət büdcəsi tərkibində təsdiq olunmuş xərclər dairəsində sərəncamçısı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir.

Bakıda ödənişli hərəkət zonaları salınır

19 Sentyabr 2025 19:17
Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var -

19 Sentyabr 2025 18:18
Azərbaycan Qran Prisinin kuboku “Odlar Yurdu”na həsr olunub

19 Sentyabr 2025 18:14
Paytaxtda ödənişli hərəkət zonaları yaradılır

19 Sentyabr 2025 18:00
Azərbaycanda güclü külək gözlənilir -

19 Sentyabr 2025 17:57
Azərbaycanda məsafə əsaslı avtobus xidməti tətbiq olunacaq

19 Sentyabr 2025 17:48
Media Savadlılığı

