“Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycanın tarixi Qələbəsinin bəhrəsidir“ - Mikayıl Cabbarov

10:33 20 Sentyabr 2025
99 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.

Nazir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpasını simvolizə edən 20 Sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb, davamlı inkişaf və əmin-amanlıq arzuladığını deyib.

"Fəxrlə qeyd etdiyimiz bu gün dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevinrəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun antiterror tədbirləri nəticəsində əldə etdiyi tarixi Qələbənin bəhrəsidir. Qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi daim qəlbimizdədir".

