Azərbaycanın ABŞ-a birbaşa investisiyaları 4 dəfə artıb

Bu ilin l yarısında Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) iqtisadiyyatına 77,6 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,95 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın ABŞ iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 2 %-dən 5,8 %-ə qalxıb.
6 ay ərzində ABŞ isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 89,5 milyon ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 39,75 % çoxdur.
Hesabat dövründə ABŞ-nin Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 2,2 %-dən 2,8 %-ə qalxıb.
Xatırladaq ki, yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 1 milyard 349,8 milyon ABŞ dolları (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,2 % çox), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 3 milyard 222,5 milyon ABŞ dolları (8,2 %çox) təşkil edib.