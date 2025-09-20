Bakıda məşhur bazar plana düşdü - Söküləcək

Bakıda məşhur bazar plana düşdü -
15:43 20 Sentyabr 2025
1721 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Tikinti materiallarının satışının həyata keçirildiyi Dərnəgül bazarı söküləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qaynarinfo.az-a bazarda fəaliyyət göstərən sahibkarlar məlumat verib.

Onlara bildirilib ki, tezliklə bazar söküləcək. Bazarın hara köçürüləcəyi barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə baş nazir Əli Əsədov Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə İşçi qrupun yaradılması barədə sərəncam imzalayıb.

İlkin olaraq Bakı şəhərinin Böyükşor gölü ətrafında, Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektləri arasında yerləşən ərazilərinin, Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu ətrafında olan ərazilərinin dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli çərçivəsində razılaşdırılmış konseptual layihələr əsasında yenidən qurulmasının həyata keçirilməsi üçün investisiya qoyuluşuna zəruri şərait yaradılmasını, həmin layihələr üzrə investisiya müqavilələrinin şərtlərinin razılaşdırılmasını və digər zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etmək də İşçi qrupuna həvalə edilib. Dərnəgül bazarının da məhz bu proses çərçivəsində söküləcəyi deyilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

20 Sentyabr 2025 17:12
Sabahkı hava bu şəxslərə pis təsir edəcək -

Sabahkı hava bu şəxslərə pis təsir edəcək -XƏBƏRDARLIQ

20 Sentyabr 2025 15:45
Vüqar Qurbanov ona vəzifə verdi -

Vüqar Qurbanov ona vəzifə verdi - FOTO

20 Sentyabr 2025 15:44
Növbəti köç karvanı Kəlbəcərə çatıb

Növbəti köç karvanı Kəlbəcərə çatıb

20 Sentyabr 2025 15:32
FHN “Formula 1” yarışı üçün 38 xüsusi nəqliyyat vasitəsi cəlb edib

FHN “Formula 1” yarışı üçün 38 xüsusi nəqliyyat vasitəsi cəlb edib

20 Sentyabr 2025 15:31
Sentyabrın 21-nin havası açıqlandı

Sentyabrın 21-nin havası açıqlandı

20 Sentyabr 2025 12:14
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Naxçıvanda avtobus aşdı, çoxlu sayda yaralı var -

20 Sentyabr 2025 17:14

Kərim Vəliyev Serbiyaya getdi

20 Sentyabr 2025 17:13

Bu ərazilərdə güclü yağış yağır

20 Sentyabr 2025 17:12

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış edib

20 Sentyabr 2025 16:45

Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

20 Sentyabr 2025 16:44

İlham Zəkiyev çempion oldu

20 Sentyabr 2025 16:32

​Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun Direktoru Azərbaycana gəlib

20 Sentyabr 2025 16:15

Azərbaycanda ​"Formula 1"in vaxtı uzadıldı

20 Sentyabr 2025 15:53

Bakıda məşhur bazar plana düşdü -

20 Sentyabr 2025 15:43

Pirallahıda 7 otaqlı ev külə döndü

20 Sentyabr 2025 15:40