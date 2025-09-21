Həsrət final görüşünə çıxır

09:46 21 Sentyabr 2025
45 İdman
Mətbuat
A- A+

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatının sonuncu günündə Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) final görüşünə çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı iranlı Səid Esmaili ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın hesabında 7 medal var. Ülvi Qənizadə (72 kq) dünya çempionu adını qazanıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq), Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Osman Nurmaqomedov (92 kq) və Murad Əhmədiyev isə (92 kq) bürünc medal qazanıb

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Həsrət final görüşünə çıxır

Həsrət final görüşünə çıxır

21 Sentyabr 2025 09:47
"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

21 Sentyabr 2025 08:59
"Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub etdi

"Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub etdi

20 Sentyabr 2025 23:49
"Qırmızı şeytanlar" "Çelsi"ni məğlub etdi

"Qırmızı şeytanlar" "Çelsi"ni məğlub etdi

20 Sentyabr 2025 23:17
Ülvü Qənizadə yenidən dünya çempionu oldu

Ülvü Qənizadə yenidən dünya çempionu oldu

20 Sentyabr 2025 21:59
Həsrət Cəfərov yenidən dünya çempionatının finalında

Həsrət Cəfərov yenidən dünya çempionatının finalında

20 Sentyabr 2025 21:04
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Həsrət final görüşünə çıxır

21 Sentyabr 2025 09:47

"Formula 1" - Bu gün qalib bilinəcək

21 Sentyabr 2025 08:59

Mixək niyə xeyirlidir? -

21 Sentyabr 2025 07:00

Ağadadaş Ağayev imicini dəyişdi -

21 Sentyabr 2025 00:52

Çexiya prezidenti: NATO Rusiyaya hərbi yolla cavab verməlidir

21 Sentyabr 2025 00:43

Krediti gecikdirən şəxslərin nəzərinə

21 Sentyabr 2025 00:33

Tramp Suriya Prezidenti ilə Zelenskini görüşdürəcək

21 Sentyabr 2025 00:30

Portuqaliya Fələstin dövlətini rəsmən tanıyacaq

21 Sentyabr 2025 00:18

Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

20 Sentyabr 2025 23:49

"Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub etdi

20 Sentyabr 2025 23:49