Sevdiyi qızın başqası ilə nişanlanacağını bildi, özünə xəsarət yetirdi

Sevdiyi qızın başqası ilə nişanlanacağını bildi,
18:17 21 Sentyabr 2025
109 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Gəncə şəhərində 18 yaşlı oğlan döyülüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 2007-ci il təvəllüdlü Tərtər rayon Şırxarx qəsəbə sakini Fərid Qasımzadə Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

Ona ilkin yardım göstərilib, lakin vəziyyəti ağırdır. İlkin məlumata görə, F. Qasımzadə tanımadığı şəxs və ya şəxslər tərəfindən döyülərək yol kənarına atılıb.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, F.Qasımzadə sevdiyi qızla görüşmək üçün Tərtərdən Gəncəyə gedib.

Lakin qız görüşə gəlməyib və başqa şəxslə nişanlanacağını deyib. Bundan sonra spirtli içki qəbul edən gənc yol kənarında özünə xəsarət yetirib, ona tibbi yardım göstərilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Gədəbəydə qardaş-bacını avtomobil vurdu

Gədəbəydə qardaş-bacını avtomobil vurdu

21 Sentyabr 2025 18:20
İsmayıllıda 3 nəfər dağda köməksiz vəziyyətdə qaldı

İsmayıllıda 3 nəfər dağda köməksiz vəziyyətdə qaldı

21 Sentyabr 2025 13:22
​Nizami və Suraxanı rayonlarında oğurluq edənlər saxlanılıblar

​Nizami və Suraxanı rayonlarında oğurluq edənlər saxlanılıblar

21 Sentyabr 2025 13:20
​AZTV-nin keçmiş sədri vəfat etdi -

​AZTV-nin keçmiş sədri vəfat etdi -FOTO

20 Sentyabr 2025 23:08
Gəncədə camış mağazaya hücum etdi -

Gəncədə camış mağazaya hücum etdi - Xəsarət alanlar var

20 Sentyabr 2025 21:13
​Naxçıvanda müəllim direktoru döydü

​Naxçıvanda müəllim direktoru döydü

20 Sentyabr 2025 21:11
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir

21 Sentyabr 2025 18:48

"Formula 1" başa çatdı

21 Sentyabr 2025 18:31

Gədəbəydə qardaş-bacını avtomobil vurdu

21 Sentyabr 2025 18:20

Sevdiyi qızın başqası ilə nişanlanacağını bildi,

21 Sentyabr 2025 18:17

Azərbaycan paraüzgüçüsü dünya çempionu oldu

21 Sentyabr 2025 17:50

"Azərbaycan bölgədə sülh və sabitliyin təmini üçün konstruktiv addımlar atır" -

21 Sentyabr 2025 17:30

Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatdı

21 Sentyabr 2025 17:29

Bu ərazilərə güclü yağış yağır -

21 Sentyabr 2025 17:16

Daha üç ölkə Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıdı

21 Sentyabr 2025 17:14

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi o oldu -

21 Sentyabr 2025 16:40