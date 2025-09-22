Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək
12:49 22 Sentyabr 2025
192 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Yeni qaydaların əsas məqsədlərindən biri bütün avtobuslarda vahid, nağdsız ödəniş sisteminin tətbiqidir. Yalnız bu imkan tam təmin olunduqdan sonra təqaüdçülər, tələbələr və digər sosial kateqoriyadan olanlar üçün güzəştli gediş haqqı mexanizmlərinin tətbiqi mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Fərmandan irəli gələn məsələlərə həsr edilən brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O qeyd edib ki, yeni qaydalar hər bir daşıyıcını sürətli şəkildə nağsız ödəniş sisteminə təşviq edəcək

“Böyük sayda fərdi avtomobillərin şəhərə daxil olması sıxlıq, tıxac yaradır və bununla yanaşı şəhərin bir çox yerində ümumi hərəkətin intensivliyinə, ictimai nəqliyyatın hərəkətinə, mikromobillik vasitələrin təhlükəsiz sürüşlərinə maneə yaradır, ekoloji vəziyyəti pisləşdirir, səs kirliliyi artırır. Ödənişli hərəkət zonalarının tətbiqi sözügedən problemləri həll etməyə yönəlmiş beynəlxalq təcrübədir”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

22 Sentyabr 2025 14:21
Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57
Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10
Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01
"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -Anar Rzayev

22 Sentyabr 2025 11:50
“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” -

“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” -A.Rzayev

22 Sentyabr 2025 11:40
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

22 Sentyabr 2025 14:21

Ləğv prosesindəki bankların daşınmaz əmlakları hərraca çıxarılır

22 Sentyabr 2025 13:16

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49

AZAL və “Maldivian” strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

22 Sentyabr 2025 12:44

Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 12:25

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01

Azərbaycan və Tanzaniya arasında əməkdaşlıq gücləndirilir

22 Sentyabr 2025 11:56

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

22 Sentyabr 2025 11:50