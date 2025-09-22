Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı
12:57 22 Sentyabr 2025
199 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 23-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 50-60 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-4, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49
Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10
Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01
"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -Anar Rzayev

22 Sentyabr 2025 11:50
“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” -

“Sərnişin haqları avtobus xərclərini ödəməyə yetmir” -A.Rzayev

22 Sentyabr 2025 11:40
Ölkə ərazisində arabir leysan yağışlar müşahidə olunub

Ölkə ərazisində arabir leysan yağışlar müşahidə olunub

22 Sentyabr 2025 10:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

22 Sentyabr 2025 14:21

Ləğv prosesindəki bankların daşınmaz əmlakları hərraca çıxarılır

22 Sentyabr 2025 13:16

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49

AZAL və “Maldivian” strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

22 Sentyabr 2025 12:44

Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 12:25

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01

Azərbaycan və Tanzaniya arasında əməkdaşlıq gücləndirilir

22 Sentyabr 2025 11:56

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

22 Sentyabr 2025 11:50