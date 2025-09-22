Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək
16:50 22 Sentyabr 2025
135 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov sentyabrın 26-sı saat 15:00-da Xidmətin aparatında vətəndaş qəbulu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DMX məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərlə 25.09.2025-ci il tarixədək Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti 189 ünvanında yerləşən Bakı şəhər regional miqrasiya baş idarəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Qəbula yazılanlardan müraciətin səbəbini aydın və ətraflı göstərməklə şəxsiyyət vəsiqəsini (əcnəbi və vətəndaşığı olmayan şəxs olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olmasını və ya yaşamasını təsdiq edən müvafiq sənədi, xarici pasportunu və ya digər sərhədkeçmə sənədini), nümayəndə müraciət etdikdə isə əlavə olaraq bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur.

