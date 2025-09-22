Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri görüşüb

Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri görüşüb
18:42 22 Sentyabr 2025
170 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə Böyük Britaniyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Anqus Lapsley ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyindən bildirilib.

Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) çərçivəsində tərəfdaşlıq, Azərbaycan-Böyük Britaniya ikitərəfli münasibətlərini, o cümlədən regionda baş verən son hadisələr və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dair 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqtonda keçirilən tarixi görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla fikir mübadiləsi apardı

Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla fikir mübadiləsi apardı

22 Sentyabr 2025 20:25
Ceyhun Bayramov Rumıniya naziri ilə danışıqlar aparıb

Ceyhun Bayramov Rumıniya naziri ilə danışıqlar aparıb

22 Sentyabr 2025 19:01
III Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib -

III Bakı Təhlükəsizlik Forumu keçirilib - VİDEO

22 Sentyabr 2025 18:22
“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” -

“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” - Millət vəkili

22 Sentyabr 2025 17:35
Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

22 Sentyabr 2025 17:30
Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

22 Sentyabr 2025 16:50
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakının bu ərazisi yenidən qurulur -

22 Sentyabr 2025 20:35

Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla fikir mübadiləsi apardı

22 Sentyabr 2025 20:25

Alonso Arda ilə Bellinqhem barəsində seçim etdi

22 Sentyabr 2025 20:14

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -

22 Sentyabr 2025 19:53

Möcüzə yaşayacaq 5 bürc -

22 Sentyabr 2025 19:43

Süni intellektin qaranlıq üzü:

22 Sentyabr 2025 19:40

Quru sərhədlər nə vaxt açılacaq?

22 Sentyabr 2025 19:35

Nəqliyyatdakı yeni sistem bu problemləri həll edəcək

22 Sentyabr 2025 19:28

Ərdoğan Fələstinlə bağlı çağırış etdi

22 Sentyabr 2025 19:17

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

22 Sentyabr 2025 19:14