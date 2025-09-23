Ceyhun Bayramov və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər

Ceyhun Bayramov və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər
10:18 23 Sentyabr 2025
163 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 2025-ci il avqustun 8-də baş tutan tarixi Vaşinqton Sülh Sammitinin nəticələrinə əsaslanaraq, tərəflər sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün mümkün növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Nazirlər dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

metbuat.az

