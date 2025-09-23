Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti 7 aprel 1998-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Bəzi tünd spirtli içkilərin istehsalına və satışına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin istehsalı, idxal və satışına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsini təmin etmək, daxili bazara keyfiyyətsiz alkoqollu içkilərin və nəzarətsiz olaraq spirtin gətirilməsinin, habelə alkoqollu içkilərin qeyri-qanuni istehsalının qarşısını almaq məqsədilə bu məsələyə dair qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların icrası üçün təsirli tədbirlər həyata keçirmək həvalə edilib, görülmüş işlər barədə hər rüb Nazirlər Kabinetinə məlumat verməsi tapşırılıb.