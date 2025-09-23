Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi

Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi
23 Sentyabr 2025
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ölkə üzrə sentyabr ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan MR-də, bu gün isə Azərbaycanın bölgələrində yaşayan şəxslərin avqust ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

Vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

