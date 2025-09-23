Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək -
12:53 23 Sentyabr 2025
237 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Sentyabrın 25-də Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunun bəzi kəndlərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, "Mingəçevir" Qazpaylayıcı Stansiyasında (QPS) yenidənqurma işləri aparılmış şəhər qaz xəttinin mövcud sistemə qoşulması ilə bağlı qazın nəqlinin dayandırılması zəruriyyəti yaranacaq. Bununla əlaqədar sentyabrın 25-də saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatanadək "Mingəçevir" QPS-dən qidalanan "Mingəçevir 1-ci xətt" ölçü qovşağından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Qaz təzhizatının dayanması ilə əlaqədar (Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonun Tanrıqulular, Hürüuşağı və Borçalı kəndləri) 31 046 əhali abonenti və 515 qeyri-yaşayış obyekti, ümumilikdə 31 561 abonentinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ağdam şəhərinə ilk köç bu tarixdə olacaq

Ağdam şəhərinə ilk köç bu tarixdə olacaq

23 Sentyabr 2025 14:24
Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı təşkil olunub

Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı təşkil olunub

23 Sentyabr 2025 14:06
Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi

Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi

23 Sentyabr 2025 12:41
Autizmli gənclərə velosiped hədiyyə edilib

Autizmli gənclərə velosiped hədiyyə edilib

23 Sentyabr 2025 12:23
Sentyabrın 24-nün havası açıqlandı

Sentyabrın 24-nün havası açıqlandı

23 Sentyabr 2025 12:20
FHN regionlarda mülki müdafiə kursları keçirib

FHN regionlarda mülki müdafiə kursları keçirib

23 Sentyabr 2025 11:42
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tural Məmmədli “İdman TV”dən ayrıldı

23 Sentyabr 2025 14:29

Ağdam şəhərinə ilk köç bu tarixdə olacaq

23 Sentyabr 2025 14:24

Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı təşkil olunub

23 Sentyabr 2025 14:06

Rusiyanın sərhəd gözətçi gəmisi Bakı limanına gəlib

23 Sentyabr 2025 14:01

SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb

23 Sentyabr 2025 13:56

Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək -

23 Sentyabr 2025 12:53

Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

23 Sentyabr 2025 12:47

Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi

23 Sentyabr 2025 12:41

Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılır

23 Sentyabr 2025 12:33

Baş nazirin müavini Təbrizə işgüzar səfər edib

23 Sentyabr 2025 12:29