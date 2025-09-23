"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"
20:04 23 Sentyabr 2025
141 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Avqustun səkkizində Azərbaycanla Ermənistan arasında daimi sülhə gedən addımların atılmasından məmnunuq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində yüksəksəviyyəli debatlarda çıxışı zamanı deyib.

"Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün təsisi üçün tərəfləri əvvəldən indiyə qədər cəsarətləndirdik", - Ərdoğan bildirib.

O, bu prosesə töhfə verən ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib.

R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, bununla əlaqədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesi davam edəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” - Millət vəkili

23 Sentyabr 2025 20:12
İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir - Millət vəkili

23 Sentyabr 2025 20:00
Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir - TƏHLİL

23 Sentyabr 2025 19:51
7 münaqişəni dayandırdım -

7 münaqişəni dayandırdım - Tramp

23 Sentyabr 2025 19:25
Bakıda 10 milyard dollarlıq sənədlər imzalandı

Bakıda 10 milyard dollarlıq sənədlər imzalandı

23 Sentyabr 2025 18:16
Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasında iştirak etdi

Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasında iştirak etdi

23 Sentyabr 2025 17:34
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

23 Sentyabr 2025 20:12

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

23 Sentyabr 2025 20:09

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

23 Sentyabr 2025 20:04

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -

23 Sentyabr 2025 20:00

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

23 Sentyabr 2025 19:51

7 münaqişəni dayandırdım -

23 Sentyabr 2025 19:25

Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir

23 Sentyabr 2025 19:24

Şagird və xadimə məktəbdə döyüldü -

23 Sentyabr 2025 19:20

Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istəyir

23 Sentyabr 2025 19:05