Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər

Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər
21:15 23 Sentyabr 2025
205 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 23-də BMT-nin Nyu-Yorkda yerləşən mənzil-qərargahında Baş Assambleyanın 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı salamlayıb.

Qeyd edək ki, BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında keçirilən Baş Assambleyanın 80-ci sessiyasında 150-dən çox dövlət və hökumət başçısı iştirak edir. "Birlikdə daha yaxşı: 80 il və daha çox sülh, inkişaf və insan hüquqları naminə" mövzusuna həsr olunmuş sessiyada qlobal gündəlikdə duran məsələlərə aid, o cümlədən dünyanın bəzi yerlərində davam edən münaqişələr, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, iqlim böhranı və digər mövzularda müzakirələr aparılır. Se

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

23 Sentyabr 2025 22:20
“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” - Millət vəkili

23 Sentyabr 2025 20:12
"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

"Azərbaycanla Ermənistan arasında addımların atılmasından məmnunuq"

23 Sentyabr 2025 20:04
İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir -

İnvestisiya Forumu ölkəyə yeni sərmayələr vəd edir - Millət vəkili

23 Sentyabr 2025 20:00
Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir -

Bakı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas platformasına çevrilir - TƏHLİL

23 Sentyabr 2025 19:51
7 münaqişəni dayandırdım -

7 münaqişəni dayandırdım - Tramp

23 Sentyabr 2025 19:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

23 Sentyabr 2025 22:43

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

23 Sentyabr 2025 22:20

Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

23 Sentyabr 2025 22:14

Turan İbrahimova vəzifə verildi

23 Sentyabr 2025 21:53

Ulduz futbolçudan ​"Qalatasaray"a müjdə

23 Sentyabr 2025 21:43

"Fənərbaxça"da üsyan -

23 Sentyabr 2025 21:24

Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər

23 Sentyabr 2025 21:15

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

23 Sentyabr 2025 20:12

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

23 Sentyabr 2025 20:09