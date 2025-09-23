Turan İbrahimova vəzifə verildi

Turan İbrahimova vəzifə verildi
21:53 23 Sentyabr 2025
263 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycanın aparıcı telekanallarından biri olan Baku TV-də mühüm kadr təyinatı həyata keçirilib. Tanınmış telejurnalist Turan İbrahimov kanala baş redaktor vəzifəsinə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 20 illik jurnalist təcrübəsinə malik olan Turan İbrahimov indiyədək ölkənin bir sıra telekanallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Televiziya fəaliyyəti ərzində tamaşaçı rəğbəti qazanan peşəkar jurnalist bir neçə müəllif proqramı ilə geniş izləyici auditoriyasına xitab edib.

Bu il Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilən Turan İbrahimov yeni təyinatadək Baku TV-nin Qərbi Azərbaycan Departamentinin rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

Səyyaf Əhmədov həlak oldu - FOTO

23 Sentyabr 2025 20:09
Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir

Bu şəxslərə hərbi xidmətdən möhlət verilir

23 Sentyabr 2025 19:24
Şagird və xadimə məktəbdə döyüldü -

Şagird və xadimə məktəbdə döyüldü - VİDEO

23 Sentyabr 2025 19:20
Əhmədzadəni bu sərt cəza gözləyir

Əhmədzadəni bu sərt cəza gözləyir

23 Sentyabr 2025 18:14
Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

23 Sentyabr 2025 17:53
Bakıda yeni avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

Bakıda yeni avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

23 Sentyabr 2025 17:50
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

23 Sentyabr 2025 22:43

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

23 Sentyabr 2025 22:20

Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

23 Sentyabr 2025 22:14

Turan İbrahimova vəzifə verildi

23 Sentyabr 2025 21:53

Ulduz futbolçudan ​"Qalatasaray"a müjdə

23 Sentyabr 2025 21:43

"Fənərbaxça"da üsyan -

23 Sentyabr 2025 21:24

Prezident və birinci xanım yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak etdilər

23 Sentyabr 2025 21:15

Avropa nəhəngindən 100 milyonluq transfer

23 Sentyabr 2025 20:42

“İlham Əliyevin Nyu-York səfəri mühüm prioritetə malikdir” -

23 Sentyabr 2025 20:12

Səyyaf Əhmədov həlak oldu -

23 Sentyabr 2025 20:09