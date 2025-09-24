Azərbaycan nefti bahalaşdı

Azərbaycan nefti bahalaşdı
09:40 24 Sentyabr 2025
140 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Dünya bazarında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,76 ABŞ dolları və ya 2,53 % artaraq 71,22 ABŞ dollarına yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarındakı mənbə məlumat yayıb.

Hərracların nəticələrinə əsasən, “Brent” markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 68,41 ABŞ dolları təşkil edib.

Bundan başqa, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,73 ABŞ dolları və ya 2,55 % artaraq 69,65 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın 2025-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), ən yüksək qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycan nefti əsasən “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokundan hasil olunur və SOCAR-ın layihədəki payı 31,65 % təşkil edir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avro və rubl bahalaşdı

Avro və rubl bahalaşdı

24 Sentyabr 2025 09:21
“Yeni hava limanı sərmayə axınını sürətləndirəcək”

“Yeni hava limanı sərmayə axınını sürətləndirəcək”

23 Sentyabr 2025 23:54
Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

23 Sentyabr 2025 16:16
SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb

SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb

23 Sentyabr 2025 13:56
Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

23 Sentyabr 2025 12:47
Gəncədə küçə və prospektlərin əsaslı təmiri yekunlaşır

Gəncədə küçə və prospektlərin əsaslı təmiri yekunlaşır

23 Sentyabr 2025 11:37
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xətai rayonunda qəza olub, ölən var -

24 Sentyabr 2025 10:47

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -

24 Sentyabr 2025 10:29

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

24 Sentyabr 2025 10:10

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

24 Sentyabr 2025 09:46

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

24 Sentyabr 2025 09:23

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25