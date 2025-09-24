“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” - Allahşükür Paşazadə

“27 Sentyabr - Vətən sevgimizin və milli dirçəlişimizin zirvəsidir” -
15:19 24 Sentyabr 2025
164 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Sentyabrın 24-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) və Azərbaycandakı dini konfessiyaların birgə təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr - Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi və Quran tilavəti ilə başlayıb.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə çıxışında bildirib ki, Azərbaycan xalqı 30 illik işğala Vətən müharibəsi ilə son qoyaraq tarixi ədaləti bərpa edib:

“27 Sentyabr - Anım Günü milli dirçəlişimizin, dövlətçilik qüdrətimizin və Vətənə sevgimizin zirvəsidir. Azərbaycan xalqı həmin gün öz tarixinin ən böyük imtahanına daxil oldu. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu ərazi bütövlüyümüzü təmin etdi”.

Şeyxülislam şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, qazilərə şəfa diləyib. O qeyd edib ki, müharibə günlərində din xadimləri əsgərlərin və ailələrinin yanında olub, müxtəlif dinlərin nümayəndələri birlikdə şəhidlərin dəfn mərasimlərində iştirak ediblər.

Allahşükür Paşazadə çıxışında vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasi kursu nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa edilib, ölkəmiz beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da artırıb:

“Vaşinqton Zirvəsində imzalanmış saziş Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına zəmin yaradıb. 907-ci düzəlişin ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən ləğv olunması isə Azərbaycan dövlətinə göstərilən yüksək etimadın bariz nümunəsidir”.

QMİ sədrinin sözlərinə görə, Azərbaycanın multikultural ənənələrinin qorunması, Şuşada yeni məscidin inşası, məbədlərin bərpası və müxtəlif dinlərə aid ibadətgahların mühafizəsi ölkəmizin tolerantlıq nümunəsi kimi dünya miqyasında yüksək dəyərləndirilir.

Tədbirdə həmçinin Azərbaycandakı dini konfessiyaların birgə Bəyanatı qəbul olunub. Bəyanatda Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ili “Konstitusiya və Suverenlik İli” elan etməsi, Qarabağ Zəfərinin 5-ci ildönümü ərəfəsində xalqımıza yaşatdığı qürur və sevinc xüsusi qeyd olunub.

Sənəddə dövlət başçısının qlobal siyasi-diplomatik səviyyədə tarixi ədaləti bərpa etdiyi vurğulanaraq, Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyi və sülh diplomatiyası yüksək qiymətləndirilib.

Tədbir çərçivəsində “Qiblə Əhlinə Çağırış” adlı yeni nəşr də iştirakçılara təqdim olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq - AÇIQLAMA

24 Sentyabr 2025 16:02
AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

AQTA-da yeni kadr təyinatları olub

24 Sentyabr 2025 14:46
Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

Bakıda iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq layihə müzakirə olunub

24 Sentyabr 2025 14:41
Bakıda Anım Günü ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bakıda Anım Günü ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirilib

24 Sentyabr 2025 14:35
Bu ərazidə evlər sökülür

Bu ərazidə evlər sökülür

24 Sentyabr 2025 14:23
Hava limanında taksi xidməti ilə bağlı monitorinq aparılıb

Hava limanında taksi xidməti ilə bağlı monitorinq aparılıb

24 Sentyabr 2025 13:21
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT çərçivəsində rəsmi qəbulda iştirak ediblər

24 Sentyabr 2025 16:49

Azərbaycan və Macarıstan arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanıb

24 Sentyabr 2025 16:43

Bakıda 8 ayın inşaat göstəriciləri açıqlanıb

24 Sentyabr 2025 16:39

Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 10,3% artıb

24 Sentyabr 2025 16:35

Ardanı istəyən Avropa nəhəngi bilindi

24 Sentyabr 2025 16:12

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

24 Sentyabr 2025 16:02

Azərbaycan Energetika Nazirliyi Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

24 Sentyabr 2025 15:45

"Qalatasaray" və "Fənərbaxça"dan "Real"ın ulduzuna təklif

24 Sentyabr 2025 15:43

Nazir Macarıstanın mədəniyyət və innovasiya naziri ilə görüşüb

24 Sentyabr 2025 15:31

Azərbaycan Baş Qərargah rəisi MDB iclasında iştirak edib

24 Sentyabr 2025 15:31