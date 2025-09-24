İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatdı

İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatdı
22:49 24 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, 24.09.2025-ci il tarixində saat 14:10 radələrindən etibarən zəhərlənmə şübhəsi ilə 53 nəfər (4-ü uşaq olmaqla 21-i kişi, 3-ü uşaq olmaqla 32-si qadın) İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım Şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Onlara qeyri-infeksion enterit və kolit diaqnozu təyin olunub və hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib.

Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən 1 nəfər (kişi) iltizamnaməsi alınaraq ixtisaslı tibbi xidmətdən imtina edib.

Vəziyyətləri sabit qiymətləndirilən digər şəxslərin müalicələri müvafiq şöbələrdə davam etdirilir.

