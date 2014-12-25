Bakı. Şəhriyar Əlizadə - APA. Bakı Apelyasiya Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Azər İsrafilovun apelyasiya şikayətinə baxılıb.
APA-nın məlumatına görə, prosesdə qərar elan edilib. Qərara görə, Azər İsrafilovun cəzası 7 ildən 3 ilə endirib.
Qeyd edək ki, A. İsrafilov Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) maddəsi ilə ittiham olunur. O, vətəndaşın 13 min dollar məbləğində pulunu alaraq qaytarmayıb.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Azər İsrafilov 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Zamində olan A. İsrafilov məhkəmə zalından həbs edilib.
Azər İsrafilov müxtəlif vaxtlarda ANS, İTV kanallarında çalışıb.