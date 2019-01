"Bakı-2015": Stolüstü tennis yarışlarına yekun vuruldu (YENİLƏNİB)

Bu gün I Avropa Oyunlarında stolüstü tennisçilərin mübarizəsində iki medal sahibini tapıb.

Qadın və kişi təklərin yarışında çempionlar müəyyənləşib. Əvvəlcə yarımfinal, daha sonra isə final mərhələləri keçirilib. Bununla da stolüstü tennis yarışlarına yekun vurulub.

Qadın təklər, yarımfinal

Li Jie (Hollandiya) - Eva Odorova (Slovakiya) - 4:0

Mələk Hu (Türkiyə) - Jiao Li (Hollandiya) - 2:4

Bürünc medal uğrunda görüş: Eva Odorova (Slovakiya) - Mələk Hu (Türkiyə) - 1:4

Final matçı: Li Jie (Hollandiya) - Jiao Li (Hollandiya) - 0:4

Kişi təklər, yarımfinal

Dimitri Ovtçarov (Almaniya) - Pol Drinkholl (Böyük Britaniya) - 4:2

Vladimir Samsonov (Belarus) - Ley Ku (Ukrayna) - 4:1

Bürünc medal uğrunda görüş: Ley Ku (Ukrayna) - Pol Drinkholl (Böyük Britaniya) - 4:2

Final matçı: Dmitri Ovtçarov (Almaniya) - Vladimir Samsnov (Belarus) - 4:3

