Milli.Az Bakı-2015-in rəsmi saytına istinadən bildirir ki, Avropa Oyunlarının 8-ci günü Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika yarışları keçirilir.

Yarış cədvəli belədir:

10:00 Fərdi Həlqə Təsnifat

10:00 Fərdi Top Təsnifat

10:00 Fərdi Gürzlər Təsnifat

10:00 Fərdi Lent Təsnifat

10:00 Fərdi Çoxnövçülük Final

12:40 Fərdi Həlqə Təsnifat

12:40 Fərdi Top Təsnifat

12:40 Fərdi Gürzlər Təsnifat

12:40 Fərdi Lent Təsnifat

12:40 Fərdi Çoxnövçülük Final

İdmançılarımıza uğurlar arzulayırıq!

