"Delfin təlimçisi olacam"

“Hamıdan yorulmuşam. Məni ayaqda saxlayan tək vasitə işimdir”.

Axşam.az-ın məlumatına görə, bu sözləri "Eurovision 2011” qalibi Eldar Qasımov deyib.



O, “ATV Maqazin”ə açıqlamasında heyvan sevgisindən bəhs edib:



“Bir neçə ay əvvəl gözəl məkanda oldum. Delfinlərlə bir yerdə üzdüm. Başa düşdüm ki, əgər sənətdə uğur qazanmasam, delfin təlimçisi olacağam. İnsanları gözəl başa düşür. Onların adamı sağaltmaq xüsusiyyətləri də var. Delfinlərlə adam özünü rahat hiss edir. Heyvanları sevirəm. Amma saxlamıram, böyük məsuliyyətdir. Çünki mən işimlə bağlı tez-tez xarici ölkələrdə oluram. Heyvanı özümlə apara bilmərəm. Onu saxlamaq üçün başqasına da vermərəm”.

