[ 20 İyun 2015 09:55 ]

APA-nın məlumatına görə, fotosessiyada bu idman növündə yarışan qadın və kişi taekvondoçuların qarşılaşmalarının maraqlı anları yer alır.

Qeyd edək ki, epa.eu saytı Hollandiya, Portuqaliya, İtaliya, Fransa, Belçika, Almaniya və İspaniyanın fotomüxbirləri tərəfindən yaradılıb.



