Azərbaycan, Bakı, 20 iyun /Trend, müxbir Azad Həsənli/

Bu gün I Avropa Oyunları çərçivəsində kişilər arasında çimərlik voleybolu üzrə yarışların 1/16 finalın matçları başlayıb.

Trend-in məlumatına görə, bu gün azərbaycanlı voleybolçular Neylton Santos və Yaroslav Rudıx latviyalı rəqibləri ilə görüşəcəklər.

