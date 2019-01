Anti-Azərbaycan kampaniyanın son hədəfi: UNİCEF

UNİCEF BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı olaraq, uşaqlar üzrə beynəlxalq fövqəladə fonddur. Uşaqların sosial müdafiəsi və cəmiyyətə inteqrasiyası, uşaqların yaşaması və uşaq ölümünün qarşısının alınması, uşaqlarının təhsil və inkişafı, fövqəladə vəziyyətlərdə uşaqlara humanitar yardımın göstərilməsi UNİCEF-in mandatına daxil olan məsələlərdir.

UNİCEF dünya boyunca 190 ölkədə fəaliyyət göstərərək, xüsusilə ən kövrək və təcrid olunmuş uşaqlar olmaqla, bu missiyanı həyata keçirməyə çalışır. UNİCEF öz fəaliyyətində Uşaqların hüquqlarına dair konvensiyanı rəhbər tutur. Konvensiyanın 31-ci maddəsində hər bir uşağın oynamaq və istirahət, eləcə də idman hüququ təsbit olunub.





Bu məqsədlərə nail olmaq istiqamətində UNİCEF dünya boyunca hökumətlər və tərəfdaşlarla birlikdə idman proqramlarından istifadə edərək, uşaqların həyatını yaxşılaşdırmağa çalışır.



UNİCEF bu nəcib məqsəd və məramlardan çıxış edərək, Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi ilə Azərbaycanda gənclərin həyatını zənginləşdirmək üçün əməkdaşlığını elan edib. Bu əsnada Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi ilə UNİCEF arasında müqavilə də imzalanıb.



İmzalanma mərasimində UNİCEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri üzrə regional direktoru Mari Piyer Puarier bildirib: "Biz, idmanın bütün dünyada insanları bir araya gətirmək və geniş miqyasda uşaq hüquqları barədə mühüm müraciətlər etmək üçün çox güclü bir vasitə olduğunu bilirik".



Bakı 2015-in Əməliyyatlar üzrə Baş Direktoru cənab Saymon Kleq isə əlavə edib: "UNICEF və Bakı 2015 arasında imzalanmış bu müqavilə Avropa Oyunlarının Azərbaycana gətirdiyi Olimpiya ruhunun təcəssümüdür. Komandam və mən, UNİCEF ilə birlikdə ölkənin gənclərinə idman vasitəsilə həyat dəyişdirəcək imkanları təqdim edəcəyimiz üçün olduqca həyəcanlıyıq".



Hər birimiz məhəllə və küçələrdə bir neçə daş parçası qoyaraq, qapı kimi istifadə edilən uşaq futbol oyunlarının şahidi və ya iştirakçısı olmuşuq. Ən bəsit formada ifadə olunan bu cür oyunların uşaqların həyatına nə qəfər sevinc və xoşbəxtlik gətirdiyini demək çətindir. Peşəkar formada təşkil olunmuş idman tədbirlərində uşaqların tamaşaçı və ya iştirakçı kimi qatılmasının onların həyatına nə dərəcədə müsbət dəyişlik gətirə biləcəyini hər birimiz təsəvvür edirik.



Avropa Oyunlarını bəhanə gətirərək, Azərbaycana qarşı kampaniya aparan qüvvələrin uşaq hüquqlarına və UNİCEF-ə qarşı bu fəaliyyətləri vicdansızlığın ən ifrat nümunəsdir. 17 iyun tarixində Azərbaycana qarşı kampaniyanın ön sıralarında duran Rebekka Vinsent Guardian qəzetində məqalə ilə çıxış edərək, UNİCEF-in Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi ilə əməkdaşlığını tənqidə tutub. Bunun ardınca isə məlum Soros Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən Eurasia.net portalının redaktoru Justin Burke UNİCEF-ə qarşı hücuma keçib.



12 iyun tarixində Avropa Oyunlarının açılış mərasimi keçirilərkən UNİCEF və Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin dəstəyi ilə onlarla uşaq və yeniyetmənin Oyunların həyacanını necə yaşadıqlarını görən hər bir vicdanlı insan yalnız bir hiss keçirə bilər - sevinc. Amma anti-Azərbaycan ünsürlər uşaqların inkişafına xidmət edən bu əməkdaşlığa nəinki sevinmir, əksinə ona qarşı çıxmaqdan belə çəkinmirlər. Uşaq gülüşünə sevinməyənlərin insani hisslərdən məhrum olduğu və Azərbaycana qarşı insan hüquqları ilə bağlı iddialarının qeyri-səmimiliyi açıq şəkildə özünü göstərir.



Məlum olduğu kimi, bəlli dairələrin sifarişini yerinə yetirən bu ünsürlər Avropa Oyunlarını gözdən salmaq üçün bütün mümkün və qeyri-mümkün metodlara əl atıb. Hətta, Bakıda güya itlərin öldürülməsi ilə bağlı qurama səhnəni əks etdirən video-süjetdən də məqsədli və iyrənc şəkildə istifadə cəhdinə baxmayaraq, məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Görünür, hər addımlarında uğursuzluqla üzləşən bu dairələr sonuncu vasitə kimi UNİCEF və uşaq hüquqlarını hədəf seçiblər.

Milli.Az

