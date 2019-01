Evləndiyinə görə işindən oldu

Türkiyəli aktrisa, yazıçı-jurnalist İclal Aydının "O hayat benim" serialının çəkilişləri zamanı tanış olduğu efir rejissoru Efe Kubilayla nikahı həyat yoldaşının işini itirməsinə səbəb olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda "Hürriyət"in köşə yazarı Cengiz Sümercioğlu məqalə hazırlayıb. Belə ki, Efe serialdakı işi ilə vidalaşmalı olub. Buna isə aralarındakı şəxsi münasibət üzündən rejissorun İclala daha çox diqqət ayırması və onun yer aldığı səhnələri xüsusi həssaslıqla, uzun-uzadı çəkməsi səbəb olub.

Digər aktyor və aktrisalar buna görə rejissordan prodüserə şikayət ediblər. Prodüser şirkəti isə yeni mövsümdən Efe Kubilayla çalışmaq istəmədiyini bildirib.

