Bakıda gənc qız özünü öldürmək istədi. Milli.Az xəbər verir ki, Ağdam rayonunda anadan olan 23 yaşlı Aynurə İsmayılova yaşadığı Qoqol küçəsi 42 saylı ünvanda yerləşən hündürmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində intihar etməyə cəhd göstərib.

Söhbət əsasında A.İsmayılova mənzilin eyvanından düşürdülərək Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci polis bölməsinə gətirilib.

Bölmədən Milli.Az-a A.İsmayılovanın intihara cəhd etməsinin səbəbi barədə açıqlama vermədilər

Teymur

Milli.Az

